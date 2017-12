104 Personen nahmen am Dienstag an der Gemeindeversammlung Entlebuch teil und hiessen alle Geschäfte gut, so auch das Budget 2018 mit einem Ertragsüberschuss von rund 636'000 Franken und 2,3 Steuereinheiten. Der Gemeinderat orientierte zudem über die Projekte Kultursaal und Marktplatz.