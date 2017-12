Die von 76 Stimmberechtigen besuchte Gemeindeversammlung in Werthenstein genehmigte am Montagabend alle Geschäfte, so auch den Voranschlag 2018, der einen Aufwandüberschuss von rund 200'000 Franken vorsieht. WillyPörtig wurde in die Controllingkommission und Katrin Abächerli ins Urnenbüro gewählt.