Am Sonntag lud der Historische Verein des Entlebuchs ins Gasthaus Bahnhof in Escholzmatt zu seinem zweiten Jahresanlass ein. Die Anwesenden erhielten Einblick in eine Maturaarbeit von Ian Glanzmann mit dem Titel «Reise in eine bessere Heimat – Auswanderung aus dem Entlebuch im 19. Jahrhundert».