Am vergangenen Wochenende stand der langersehnte 25-Stunden-Belastungstest der neuen Sesselbahn im Skigebiet Eisee auf dem Programm. Nachdem am Dienstag die letzte Abnahmekontrolle durch das Bundesamt für Verkehr erfolgte, erwarten die Bergbahnen die offizielle Betriebsbewilligung in diesen Tagen.