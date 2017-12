Malters: Verkehrsunfall verursacht und weiter gefahren

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, 29. Dezember, um zirka 4.30 Uhr. Der fehlbare Lenker befuhr die Ausfahrt Malters Richtung Hellbühl. Dabei geriet er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und das Trottoir. Dabei prallte er in einen Kandelaber und in eine Baustellenabschrankung.



Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen Chevrolet oder Opel, welcher durch die Kollision an der Fahrzeugfront beschädigt wurde.