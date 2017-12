Renggstrasse: Provisorische Sanierungsarbeiten haben begonnen

Nach dem Hangrutsch an der Renggstrasse ob Schachen trafen sich die Verantwortlichen am Mittwoch für die weitere Planung. Am Donnerstag begannen die ­Sofortmassnahmen. Weiterhin bleibt die Strasse geschlossen. Ziel ist es, sie "innerhalb einer nützlichen Frist" für den Verkehr wieder zu öffnen.