Von der Badflue bei Wolhusen, von der im Januar 2016 eine Felsplatte in die Kleine Emme gestürzt ist (Bild), drohen laut weiteren geologischen Untersuchungen weitere Felsstürze. Die Projektbewilligung für die Sicherungsmassnahmen an der Badflue Nord liegt nun vor. Die Arbeiten starten am 15. Januar.