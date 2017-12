Bei Forstarbeiten ist am Mittwoch in Hämikon ein Mann tödlich verunfallt. Der 55-Jährige arbeitete am Nachmittag im Gebiet Rossweid und geriet dabei unter einen von ihm gefällten Baum. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.