Der Jodlerklub Farnbüelglöggli Schachen organisierte am Muttergottestag 8. Dezember in Malters ein Kirchenkonzert mit volkstümlichen Formationen. Der Vortrag „Wienachtsstimmig“, verfasst von Dirigent Ruedi Renggli, wurde seinem Namen gerecht und kam als Uraufführung beim Publikum sehr gut an.