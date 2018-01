Die Hug-Backwaren-Gruppe in Malters/Luzern steigerte ihren Umsatz letztes Jahr um 2,7 Prozent auf 116,6 Mio. Franken. Nun ist ein neues Backhaus in Malters in Planung. Hug wird dafür 50 Millionen Franken investieren. Die Produktion Trimbach wird nach Malters verlegt.