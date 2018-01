Für den nächsten Schritt zum Ausbau des Nationalstrassennetzes will der Bundesrat vom Parlament 2,267 Milliarden Franken. Der Löwenanteil des Geldes fliesst in Autobahnprojekte im Kanton Luzern – so etwa in die Realisierung des Bypasses Luzern und die Erweiterung des Abschnitts Rotsee-Buchrain.