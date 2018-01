Am Montag präsentierten an der Kantonsschule Schüpfheim elf der 42 Maturanden ihre Maturaarbeit öffentlich. Die Referierenden boten dem Publikum erhellende und überraschende Einblicke in ganz verschiedene Themenbereiche - so sprach Lorena Bienz (Bild) über die universelle Sprache der Mimik.