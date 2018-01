Jaron Enea heisst das erste Kind, welches 2018 am Luzerner Kantonsspital (LUKS) das Licht der Welt erblickt hat. Jaron Enea kam um 08.26 Uhr in der Frauenklinik in Luzern zur Welt und erfreut sich guter Gesundheit. Er wiegt 3520 Gramm und ist 51 Zentimeter gross.