Michael Hofstetter als Gemeindeammann nominiert

Am Donnerstag nominierte die SVP Hasle Michael Hofstetter (links) als Nachfolger für den zurücktretenden Gemeindeammann Thomas Lustenberger (rechts). Falls bei der Gemeindekanzlei bis am Montagmittag keine weiteren Nominationen eingehen, ist Hofstetter in stiller Wahl gewählt.