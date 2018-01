Luzern wählt am 31. März 2019

Ein allfälliger zweiter Wahlgang für die Regierungsratswahlen findet am 19. Mai 2019 statt. Es handelt sich um einen Blankoabstimmungstermin des Bundes. In den Luzerner Regierungsrat muss mindestens ein neues Mitglied gewählt werden. Der freisinnige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Robert Küng hatte vor zehn Tagen bekanntgegeben, dass er bei den kantonalen Wahlen nicht mehr antreten werde. Der Kantonsregierung gehören ferner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (CVP), Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss (CVP), Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) sowie Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) an. Schwerzmann ist der amtsälteste, er ist seit 2001 Regierungsrat. Die SP gehört seit 2015 der Regierung nicht mehr an.

Am 20. Oktober 2019 werden die Luzernerinnen und Luzerner ein weiteres Mal zur Wahlurne gerufen. Dann werden die Mitglieder des National- und des Ständerates gewählt. [sda]