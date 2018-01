Sörenberg: Autolenker kollidierte mit einem Kandelaber und fuhr weiter

In der Zeit von 22.00-23.15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Rothornstrasse in Sörenberg Richtung Talstation der Rothorn-Bahn. Aus ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Kandelaber. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr anschliessend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das gesuchte Fahrzeug dürfte an der Front massiv beschädigt sein.

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Unfallverursacher oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können.