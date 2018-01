Ohne Diskussion und mit 96 zu null Stimmen hat der Luzerner Kantonsrat am Montag die Abrechnung der Schutzbauten Laui in Sörenberg (Bild) gutgeheissen. Die von 2009 bis 2017 realisierten Bauten, die Ferienhäuser in Sörenberg vor drohenden Bergstürzen schützen sollen, kosteten 17,8 Millionen Franken.