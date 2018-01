Die SCL Tigers haben am Samstagabend in Ambri den vierten Sieg in Folge eingefahren. Sie haben mit 3:2 gewonnen und dadurch den Abstand zum Strich erneut verkleinert und liegen nur noch drei Punkte hinter Platz 8. Die Tore schossen Aaron Gagnon, Anton Gustafsson und Benjamin Neukom.