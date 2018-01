In den zwei Derbys gegen Bern am Samstag und Sonntag gab es für die Tigers keine Siege zu verbuchen. Noch am Samstag verloren die Emmentaler knapp mit 2:3 nach Verlängerung, am Sonntag ging die Partie im Ilfisstadion klar mit 1:5 verloren. Einziger Torschütze dabei war Andreas Thuresson (Bild).