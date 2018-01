Die SCL Tigers verloren am Dienstag auswärts gegen den EHC Biel 1:3. Biel ging nach acht Minuten durch ein Powerplaytor von Pedretti in Führung. Die Tigers glichen drei Minuten vor der ersten Pause in Unterzahl durch Eero Elo aus. Fabian Lüthi gelang in der 26. Minute das siegbringende 2:1.