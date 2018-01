Am Freitag gab Swiss-Ski die Selektionen für die Olympischen Spiele in Pyeongchang bekannt. Unter den vier Langläuferinnen und neuen Langläufern, die für Olympia selektioniert wurden, befindet sich auch Ueli Schnider aus Flühli. Die Olympsichen Spiele in Südkorea starten am 9. Februar.