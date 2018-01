1

Regierungsrat Robert Küng wird 2019 nicht mehr antreten

Robert Küng (FDP), seit 2011 Luzerner Regierungsrat und Vorsteher des Departements Bau, Umwelt und Wirtschaft, wird bei den Gesamterneuerungswaheln 2019 nicht mehr antreten. Dies gab er am Dienstag, 16. Januar, via Medien bekannt. Küngs Amtszeit endet am 30. Juni 2019. Er wird dann 63-jährig sein.