Über 540 Familien an den Famigros-Ski-Days in Sörenberg

Das Familienskirennen in Sörenberg ist seit Jahrzehnten sehr beliebt. So beliebt, dass in diesem Jahr auf der Rischli-­Piste erstmals zwei Famigros-Ski-Days durchgeführt wurden. Am Samstag war Familie Lötscher aus Schüpfheim am schnellsten, am Sonntag Familie Aegerter aus Schangnau (Bild).