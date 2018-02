1

Silobrand bei der Sagerei Gerber in Marbach

In der Nacht auf Montag brach in einem Silo bei der Sagerei Gerber in Marbach ein Brand aus. Im Laufe des Montags musste das Silo mit Holzspänen komplett ausgeräumt werden. Im Einsatz standen 118 Feuerwehrleute, die den Brand unter Kontrolle brachten.