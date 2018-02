Autolenker getötet bei Frontalkollision mit Lastwagen in Malters

Der 50-Jährige fuhr auf der Umfahrungsstrasse H10 in Malters in Richtung Luzern. Kurz vor 7 Uhr prallte er frontal in einen entgegenkommenden Anhängerzug, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Der Autofahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt.

Die Hauptstrasse wurde in beide Richtungen für fast drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.