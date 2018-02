Nachdem der EV Zug in der 11. Minute 1:0 in Führung gegangen war, erzielte Nils Berger in der 17. Minute mit seinem ersten Saisontreffer den Ausgleich. Bis zur 49. Minute erhöhten die Zuger zum 3:1 und den Gästen gelang durch Aaron Gagnon nur noch das 2:3.