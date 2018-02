Kinderspital Luzern erhält dank Spende moderneren Aufwachraum

Das Kinderspital Luzern kann seinen Aufwachraum modernisieren. Möglich wurde dies durch eine Spende der Gertrud Fischbacher-Labhardt-Spitalstiftung in der Höhe von 800'000 Franken. Die Arbeiten am Aufwachraum sollen in den nächsten Wochen starten. Die Inbetriebnahme ist für den 1. Mai geplant.