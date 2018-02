1

Offizieller Spatenstich zur Überbauung «Altersgerechtes Wohnen»

Am Montag fand am Wiggernweg in Wolhusen der Spatenstich für das Projekt «Altersgerechtes Wohnen» statt. Vor rund

40 Gästen fiel damit der Startschuss zu einem Bau, dessen Idee bereits 2011 existierte. Beim Spatenstich hiess es daher: «Gut Ding will Weile haben.»