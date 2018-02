Die Escholzmatterin Nadja Vogel (Bild) fuhr am Damen-FIS-Rennen in Sörenberg bei einer perfekten Piste und gutem Wetter am Samstag mit einem dritten Rang aufs Podest. Des Rennen gewann Elena Stoffel aus Unterbäch. Das zweite Rennen am Sonntag gewann Rahel Kopp aus den Flumserbergen.