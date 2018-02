Region: Sturmholz versperrt das Gelände

Die beiden Stürme Burglind und Evi verursachten im Kanton Luzern Schäden von vier bis fünf Millionen Franken. Rund ein Drittel fällen in der Waldregion Entlebuch an, in der die Schadenmenge 50'000 Kubikmeter beträgt. Der EA hat sich einen Überblick verschafft.