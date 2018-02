1

Entlebuch: Fasnachtsumzug mit 53 kunterbunten und amüsanten Nummern

Der grosse Fasnachtsumzug in Entlebuch vom Sonntag bot mit seinen 53 Nummern eine riesige Palette an amüsanten Sujets, grossartigem Guuggenpower und kreativ verkleideten Teilnehmern. Es war der 25. Umzug in der Geschichte der Chräjezunft Entlebuch, die heuer 50 wird.