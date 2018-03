1

Erweiterungsbau der Zihlmann Maschinen und Geräte AG wird eröffnet

Das Familienunternehmen Zihlmann Maschinen und Geräte AG in Schüpfheim blickt auf 36 erfolgreiche Geschäftsjahre zurück. In diesem JAhr wurde mit dem Erweiterungsbau in der Hintervormüli, der am Wochenende eingeweiht wird, ein weiterer Meilenstein gesetzt.