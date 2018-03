3er-Kombination und kantonaler J+S-Langlauf: Sportives Kräftemessen in Marbach

Am Samstag fanden in Marbach die traditionelle LUSV-3er-Kombination und der Luzerner J+S-Langlauf statt. Knapp 30 Wettkämpfer ­wagten sich an die drei Wintersport­disziplinen Alpin, Skisprung und Langlauf. Der J+S-Langlauf mit 60 Startenden zählte zum ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup.