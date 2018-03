Die kantonale Ausgleichskasse erfüllt ihre Informationspflicht mit Merkblättern, über ihre Webseite und an dezentralen Infoabenden wie jenem am Montag im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim. Einem spannenden Fachdialog unter Experten folgte ein Apéro und das Angebot individueller Beratung.