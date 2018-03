Brand eines Holzgebäudes in Schachen – niemand verletzt

Am Samstag, 10. März, kurz vor 23 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Holzgebäudes an der Fischenbachstrasse in Schachen gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Im Einsatz standen 66 Angehörige der Feuerwehren Malters-Schachen und Emmen.