Am Samstag fand die 24. GV der Clientis EB Entlebucher Bank AG in der Sporthalle Moosmättili in Schüpfheim statt. Die EB blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Judith Andenmatten (Bildmitte) wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.