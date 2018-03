Ebnet: Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen mit mehreren verletzten Personen

In der NAcht von Freitag auf Samstag gegen 23.25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autolenker in Begleitung von drei weiteren Personen auf der Hauptstrasse von Ebnet in Richtung Entlebuch. Gleichzeitig fuhr eine 23-jährige Lenkerin in Begleitung eines Mitfahrers von Entlebuch Richtung Wolhusen. Ausgangs Ebnet, im Gebiet Schwand, prallten die beiden Personenwagen aus bislang unbekannten Gründen massiv gegeneinander. Durch die Kollision wurden alle unfallbeteiligten Personen verletzt. Sie mussten durch drei Ambulanzen und zwei Rettungshelikopter in Spitalpflege verbracht werden. Die 23-jährige Lenkerin musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr Wolhusen aus dem Fahrzeug befreit werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von rund 10‘000 Franken. Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.