Ein grosses Fest zum 50-Jahr-Jubiläum der Musikschule Entlebuch

Als erste Musikschule auf der Luzerner Landschaft wurde vor 50 Jahren jene in Entlebuch gegründet. Gefeiert wurde am Samstag mit viel Musik: Das ­ Konzert in der Pfarrkirche, die Festwirtschaft im Pfarreiheim und der Barbetrieb im Pfrundmatt-Schulhaus gaben den entsprechenden Rahmen.