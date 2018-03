159 Aktionäre nahmen am Samstag an der GV der Sportbahnen Marbachegg AG Kenntnis von einem guten Geschäftsjahr mit guten, aber unterdurchschnittlichen Zahlen im Winter und sehr erfreulichen Zahlen im Sommer. An der GV stellte Verwaltungsrat Michael Fankhauser (Bild) zudem einen neuen Biketrail vor.