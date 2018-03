Melanie Zemp (Mitte) überzeugte mit ihrem Klarinetten-Vortrag am vierten Prix Rotary sélection am Sonntag in Schüpfheim die ganze Jury und erreichte damit den ersten Rang. Auf Platz zwei und drei wurden Caroline Vogel (rechts) mit dem Akkordeon und Ilona Distel mit der Violine gewählt.