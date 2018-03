Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen ging für Ueli Schnider ein Traum in ­Erfüllung. Sportlich lief es dem Flühler in Südkorea aber nicht nach Wunsch. Im Gespräch mit dem EA äussert er sich durchaus kritisch gegenüber der Unterstützung durch das Betreuerteam. – Interview im EA vom 23. März.