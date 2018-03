Am Samstag fand in Sörenberg zum 22. Mal das traditionelle Kandaharrennen statt. Bei herrlichstem Wetter massen sich viele Schneesportler in den Kategorien Damen, Herren und Kinder – im Bild Damian Felder. Christian Stucki bei den Herren und Michael Dahinden bei den Kindern verteidigten ihre Titel.