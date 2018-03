Linke bringt in Luzern Tanzverbot zurück aufs politische Parkett

Zwar hat der Luzerner Kantonsrat 2009 das Tanzverbot an hohen Feiertagen aufgehoben. SP und JUSO stören sich nach wie vor daran, dass an diesen Tagen in Beizen und Clubs trotzdem um 0.30 Uhr die Lichter ausgehen. Nun bringen sie das Thema zurück aufs politische Parkett.