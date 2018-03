Der Sieger des Freeride-Rennens «down to one», das am Sonntag die Zuschauer begeisterte, heisst Lars Meerstetter. Zusammen mit den weiteren drei Teilnehmern Marcel Wagner, Urs Wagner und Michael Steiner bezwang er insgesamt 13 Runden, bevor die Gondel in der letzten Runde schneller war.