Am Samstag informierte die Organisation für Menschen mit Hörproblemen Pro Audito Region Entlebuch Wolhusen auf dem Bahnhofsplatz in Schüpfheim. An ­Informationsständen fanden Interessierte Informationen zu Hilfsmitteln und Hörgeräten. Eine Audioagogin erklärte zudem die Wichtigkeit des Lippenlesens.