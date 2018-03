1

105. Delegiertenversammlung des SKF Kantonalverbands in Schüpfheim

«Frauen stärken und vernetzen» – diese Absicht verfolgt der SKF Luzern mit seinen Ortsvereinen seit mehr als 100 Jahren. Sie war an der DV in Schüpfheim sowohl in den Voten und Traktanden als auch auch im gemeinsamen Erscheinungsbild des Vorstands (Bild) wahrnehmbar.