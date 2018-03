1

Die Delegiertenversammlung 2019 findet in Escholzmatt statt

Am Samstag fand die DV des Eidgenössischen Jodlerverbandes in Fribourg statt. Die Delegierten genehmigten einstimmig den Antrag der Entlebucher Jodlervereinigung, die nächste DV im Entlebuch durchzuführen. Diese findet am 9. März 2019 in Escholzmatt statt.