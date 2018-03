Am Freitagabend sind in Anwesenheit von Bundesrätin Simonetta Sommaruga in Zürich die Schweizer Filmpreise verliehen worden. Dabei wurde Pio Corradi für seine Leistung im Dokumentarfilm "Köhlernächte", der von den Romooser Köhlern handelt, mit der "Besten Kamera" ausgezeichnet.