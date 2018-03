1

Zwölfter Musikantenskitag der Luzerner Blasmusikvereine in Sörenberg

Am 3. März trafen sich rund 170 Musikantinnen und Musikanten zum kantonalen Musikantenskitag in Sörenberg. Martina Wespi und Andreas Schnider waren die Tagessieger Anlasses. Die Mannschaftswertung ging wie im Vorjahr an die Musikgesellschaft Hasle (Bild).