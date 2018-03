Die SCL Tigers verloren am Dienstag gegen den EHC Kloten mit 3:4. Kloten ging bereits in der sechsten Minute in Führung. In der Folge konnten die Tigers bis zum Stande von 3:3 das Spiel zwar immer wieder ausgleichen. Auf das 3:4 in der 56. Minute konnten die Gäste nicht mehr reagieren.